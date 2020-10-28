إنتاج النفط الأمريكي لن يعود قريباً إلى مستويات ما قبل "كورونا"

"برويليت" استبعد الوصول إلى 13 مليون برميل يومياً

استبعد وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم (الأربعاء)، أن يعود إنتاج النفط الأمريكي قريباً إلى مستويات ما قبل وباء كورونا مع استمرار ضعف الطلب.

وقال "برويليت" للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف عقده منتدى الهند للطاقة: "ما زلنا نعمل من خلال المخزونات التي تراكمت خلال هذا الوباء، وليس لدينا طلب على الإنتاج حتى الآن".

وأضاف: "لا أتوقع عودة إلى 13 مليون برميل يومياً في المستقبل القريب جدا"، وفقاً لـ "رويترز".

ويبلغ إنتاج الخام الأمريكي حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية المستقلة لوزارة الطاقة، هذا الشهر، أن إنتاج النفط الأمريكي يجب أن يصل إلى 11.2 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2021.



