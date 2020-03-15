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قال: حملة تتواصل بهدف إفصاح المستفيدين عن بيانات دخلهم بشكل صحيح ودقيق

#أفصح_صح .. متحدث "حساب المواطن": تسجيل الدخل لا يشمل "غلاء المعيشة"

أكّد المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن البرنامج يواصل حملة "أفصح صح" بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق.

‏وقال "القحطاني"؛ في تغريدة من حساب المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، على "تويتر": "يواصل برنامج حساب المواطن حملة ‫#أفصح_صح؛ وذلك بهدف إفصاح المستفيدين عن دخلهم بشكل صحيح ودقيق".

وأضاف: "ويمكنهم الدخول إلى حسابهم وتسجيل الدخل كاملاً شاملاً جميع البدلات إضافة إلى دخل التابعين ويُستثنى منه بدل غلاء المعيشة، وذلك عبر الرابط ‪ca.gov.sa."