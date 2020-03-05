مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7467.52 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.5 مليارات ريال لأكثر من 140 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 56.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7467.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركات على تراجع.



وكانت أسهم شركات وفرة، والأهلي ريت 1, وجدوى ريت السعودية، والصناعات الكهربائية، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وجبل عمر، وأليانز إس إف، وطيبة، وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 4.67% .



وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي, والجزيرة، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وأرامكو السعودية، والشرقية للتنمية، وسابك, هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 159.69 نقطة ليقفل عند مستوى 7603.05 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة .