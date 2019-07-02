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سيطرت على منازله بعد مقتله نهاية 2017 إثر انتفاضة مسلحة قادها ضدّهم

شاهد .. الميلشيات الحوثية تهدم منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح

هدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في حي الكميم بصنعاء.

هذا وشُوهدت معدات تابعة للحوثيين وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس السابق علي صالح؛ ومحيطه في حي الكميم بصنعاء.

وسيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر من عام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها "صالح"؛ ضدّ الحوثيين وفك تحالفه معهم.