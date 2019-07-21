قرقاش: التحالف في اليمن صلب وقوي.. "وفي قلبه السعودية والإمارات"

قال: يستعد للقادم بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات، صلب وقوي، يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات، صلب وقوي، وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب.. التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأضاف: الحروب الحديثة معقدة، وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، وعودة الدولة، وتحرير الأرض، ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.