لحماية المستهلك .."تجارة مكة" تنفذ 3791 جولة على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد

كشفت عن وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا "

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 20_27 رمضان، 3791 جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، والتي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك الوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

وكانت الفرق الرقابية بمنطقة مكة المكرمة قد قامت خلال هذه الجولات بضبط 518 مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

فيما دعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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