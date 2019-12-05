بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي .. المركز الوطني للتخصيص ينظم ملتقى المستثمرين المحليين

استكمالاً لسلسلة اللقاءات مع المستثمرين

نظم المركز الوطني للتخصيص وبالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي مساء الأربعاء 4 ديسمبر ملتقى "المستثمرين المحليين" في مدينة جدة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى مشاركة المستثمر المحلي في برنامج التخصيص ولتعزيز حضوره كمستثمر فاعل ومحفز للاقتصاد الوطني.

شارك في الملتقى أكثر من 220 مستثمرًا ومن كبار القياديين والتنفيذيين في الشركات المحلية واستمع الحضورالى شرح مفصل عن دور برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال زيادة تمكين ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وصرح مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص هاني بن ناصر الصائغ أن المركز يسعى بشكل دائم لجذب المستثمر المحلي والدولي، وذلك في إطار دوره في دعم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والإسهام بزيادة المحتوى المحلي. وبين الصائغ خلال الملتقى استراتيجية المركز الوطني للتخصيص في بناء علاقة إيجابية مع مجتمع المستثمرين وآليات إشراكهم في مبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الصائغ أن هذا الملتقى هو امتداد لجهود المركز في استقطاب المستثمرين للمشاركة في مبادرات التخصيصمن خلال اللقاءات الدورية مع المستثمرين المحليين والدوليين، حيث أقام المركز خلال هذا العام عدة لقاءات محلية في مختلف مناطق المملكة ولقاءات دولية شارك فيها قرابة 1000 شركة ومستثمر من مختلف القطاعات، بالاضافة إلى أن هذه اللقاءات المحلية تجسد أهمية موقع المستثمر المحلي في استراتيجية المركز، لافتاً إلى أن المركز يتواصل مع المستثمر المحلي بشكل مستمر لبحث واستعراض الشراكات والمبادرات في برنامج التخصيص.

وبدوره استعرض نائب الرئيس التنفيذي لاستشارات التخصيص فيصل السلوم الفرص والمبادرات القائمة والمستقبلية في برنامج التخصيص، وأوضح أن فرص ومبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم التعرف عليها حتى الآن أكثر من 130 مبادرة حتى العام 2030 لإعطاء المهتمين الوقت الكافي لدراسة واستعراض الفرص، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستسهم في إثراء المحتوى المحلي والاقتصاد الوطني مع تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

واختتم الصائغ أن الملتقى يهدف إلى إثراء التوجهات المستقبلية للمستثمرين، حيث نعمل دومًا على التعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لقطاع المستثمرين على المستوى المحلي مع حرصنا على عقد هذه اللقاءات مع المستثمرين بشكل دائم كأحد أدوار المركز تجاه رؤية المملكة.