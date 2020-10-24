"الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة على جازان

الحالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 5 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات "أحد المسارحة، الطوال، العارضة، وصامطة".

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 12:50 PM

الحالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 5 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لسحب ممطرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات "أحد المسارحة، الطوال، العارضة، وصامطة".

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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