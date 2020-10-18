كورونا في باكستان.. 567 إصابة جديدة و16 وفاة و429 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة إجمالي الإصابات إلى 323019 حالة، منها 9296 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 429 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 307069 حالة، فيما سُجلت 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6654 حالة وفاة.