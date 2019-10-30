حرم أمير الرياض تزفّ 161 عروسًا من فتيات "إنسان"

بعد تبرع أحد أعضاء الجمعية الفاعلين بـ3 ملايين ريال

تنظّم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، يوم الاثنين القادم، حفلَ زواج فتيات "إنسان" الرابع، بحضور حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود.

وقال مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف: الجمعية ضِمن اهتمامها بالبرامج التنموية والتأهيلية لأبنائها وفتياتها المستفيدين من خدماتها، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائب رئيس مجلس إدارتها الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وأعضاء مجلس إدارتها الكرام؛ تنظم العديد من البرامج والأنشطة الاجتماعية التي تسهم في تأهيلهم للحياة.

وأضاف: لا شك أن دعم المقبلين على الزواج من الجنسين، يُعد من أولويات الجمعية، ومن ذلك إقامة حفلات الزواج الجماعي التي تهدف الجمعية من خلالها، إلى المساهمة في إعفاف الشباب والفتيات ومساعدتهم في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف الأعباء المالية وتكاليف الزواج عليهم، كذلك مشاركة أبناء الجمعية من الجنسين في أفراحهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص من خلال إقامة حفلات الزواج الجماعي إلى الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج.

وتابع "اليوسف": سبَق للجمعية أن نظّمت ثلاث حفلات للزواج الجماعي للأبناء الذكور وثلاث حفلات زواج للفتيات من أبناء "إنسان"، ولقيت جميع هذه الحفلات نجاحًا بدعم ومشاركة أهل الخير.

وقال: حفل الزواج الذي سوف ترعاه حرم أمير منطقة الرياض؛ يُعد الرابع للفتيات، وقد تم توجيه الدعوات لعدد من سيدات المجتمع، وكبار الداعمات للجمعية، وسيتم خلال الحفل زف 161 عروسًا، ستقدم لكل عروس هدية "طقم ذهب" ومبلغ 11 ألف ريال، بالإضافة إلى فستان الزفاف.

وأضاف: تقدم الجمعية هذه النفقات بدعم سخي من أحد أعضاء الجمعية الفاعلين؛ حيث بادر مشكورًا بدعم هذا المشروع المبارك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال.

وأردف: تم تنظيم دورة تأهيلية وإرشادية للعرائس؛ وذلك لرفع مستوى ثقافتهن بواجباتهن وحقوقهن الزوجية، ودورهن في تكوين الأسرة المثالية وأهم أسس في نجاح حياتهن الزوجية. بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وحُسن إدارتها.

وقدّم "اليوسف"، باسمه ونيابة عن أبناء وفتيات الجمعية ومنسوبيها، جزيلَ الشكر للأميرة نورة بنت محمد بن سعود على رعايتها لهذا الحفل.