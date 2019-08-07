الدمام .. الحكم بالسجن والجلد لخادمة تضع "بولها" في طعام مخدوميها

اعترفت بأنها دأبت طوال عملها لديهم على وضعه في الحساء والشاي

أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا، أصدرته المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بسجن عاملة منزلية من الجنسية "الفلبينية" لمدة سنة ونصف السنة و300 جلدة، وذلك لقاء وضع كميات من "البول"، في الطعام والشراب، اللذين تعدهما لأفراد أسرة مواطن تعمل لديه بالدمام.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الحكم القضائي شمل إبعاد العاملة المنزلية من المملكة، حال الانتهاء من محكوميتها، وعدم الدخول مرة أخرى للبلاد.

وفي التفاصيل؛ بأن اشتبه أفراد الأسرة التي تعمل لديهم الخادمة برائحة غريبة بالطعام الذي تعده العاملة، فسألوها عن مصدر الرائحة لكنها نفت قطعيًا علمها به، وأثارت تلك الرائحة قلق أفراد الأسرة، حتى تم العثور على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه "البول" كانت تخفيه.

وبمواجهة الخادمة بهذا السائل، أقرّت بأنه يحوي كميات من بولها، فتم تقديم بلاغ ضدها لدى مركز الشرطة وإحالة القضية للنيابة العامة؛ إذ خضعت لاستجواب حول أسباب الحادثة، فاعترفت بأنها دأبت طوال عملها لديهم على وضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، وذلك بسبب سوء المعاملة التي تتلقاها من الأسرة، وبإحالة الحادثة للقضاء، صدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف السنة و300 جلدة والإبعاد من البلاد.