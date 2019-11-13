"أرامكو" تكشف توقعات رفع طاقة خط الأنابيب "شرق - غرب"

وفق ما جاء في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب في أسهمها

توقعت شركة "أرامكو السعودية" في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب في أسهمها، رفع طاقة خط الأنابيب "شرق - غرب" من خمسة ملايين برميل يومياً، إلى 6.2 مليون برميل يومياً، من التدفق المستدام خلال ستة أشهر من خلال استخدام إضافات مخفّضة للسحب وتوفر القدرة على رفع الطاقة، مؤقتاً، إلى سبعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية عام 2019.

وقالت الشركة: خط الأنابيب "شرق - غرب" الخاص يعد مهماً جداً، على وجه الخصوص، لربط مرافق إنتاج النفط في المنطقة الشرقية بمدينة ينبع على الساحل الغربي للمملكة وتوفير المرونة للتصدير من الساحلين الشرقي والغربي للمملكة.

وأضافت، وفق ما نقله موقع "أرقام": حجم النفط الخام المنقول عبر هذا الخط بلغ ما متوسطه 2.1 مليون برميل يومياً خلال عام 2018.

ويبلغ طول خط أنابيب "شرق - غرب" نحو 1200 كم، وينقل النفط الخام من مرافق البترول على ساحل الخليج العربي، إلى مرافئ التصدير على ضفاف البحر الأحمر.