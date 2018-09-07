الجيش اليمني يسيطر على خط دولي مهم بين "علب" ومعقل الانقلابيين شمال البلاد

حرر مواقع جديدة من قبضة الميليشيا بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها خسائر بشرية ومادية كبيرة

سيطر الجيش اليمني مسنودًا بقوات التحالف العربي أمس، على الخط الدولي الذي يربط بين منفذ علب ومدينة صعدة اليمنية، معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، إن الجيش الوطني اليمني حرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية بينها جبل الجبادي بمنطقة ذات الجعادن المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وصرّح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني تواصل انتزاع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في جبل الجبادي ومنطقة ذات الجعادن، قبل أن تلوذ بالفرار تحت نيران الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي.