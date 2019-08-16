وفاة شاب سقط في بئر جوفية بمهد الذهب

بعمق 11 م .. والدفاع المدني انتشل الجثة

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه غرقاً، من جرّاء سقوطه في بئر جوفية، في إحدى القرى التابعة لمحافظة مهد الذهب مساء أمس.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت سقوط شخص في بئر بعمق 11 متراً بقرية المحتجبة في مهد الذهب، حيث تم انتشال الجثمان من قاع البئر.

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16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 02:04 PM

بعمق 11 م .. والدفاع المدني انتشل الجثة

وفاة شاب سقط في بئر جوفية بمهد الذهب

فهد الغبيوي

المدينة المنورة

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لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه غرقاً، من جرّاء سقوطه في بئر جوفية، في إحدى القرى التابعة لمحافظة مهد الذهب مساء أمس.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت سقوط شخص في بئر بعمق 11 متراً بقرية المحتجبة في مهد الذهب، حيث تم انتشال الجثمان من قاع البئر.

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