استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

لرفع مستوى الجاهزية القتالية للضباط والأفراد واكتسابهم المهارات والخبرات

تستمر مناورات التمرين العسكري المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة بين القوات البرية السعودية والإماراتية المصير 1 .

وبدأت مناورات التمرين منذ عدة أيام، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، واكتساب المهارات والخبرات في هذا التمرين.

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18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443 11:50 PM

لرفع مستوى الجاهزية القتالية للضباط والأفراد واكتسابهم المهارات والخبرات

استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تستمر مناورات التمرين العسكري المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة بين القوات البرية السعودية والإماراتية المصير 1 .

وبدأت مناورات التمرين منذ عدة أيام، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، واكتساب المهارات والخبرات في هذا التمرين.

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