وكالة "الداخلية" تعلن نتائج مرشحي دورة تأهيل الضباط الجامعيين

تحمل رقم "50" بكلية الملك فهد الأمنية.. والقبول "مبدئي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "50" للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة الراغبين بمعرفة نتائج المرشحين للقبول، إلى الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية www.jobs.sa .