شاهد بالفيديو .. معلم يحيي طلابه عند باب الفصل بشكل يثير الإعجاب

دراسة تؤكد: تزيد المشاركة بنسبة 20% وتقلص التخريب 9%

أكدت دراسة أن وقوف المعلم وتحية طلابه عند باب الفصل قبل بداية الدرس تُسهم في زيادة نسبة مشاركتهم وتفاعلهم داخل الحصة بنسبة 20 ٪ وتقلل من الفوضى بنسبة 9 %.

وفي هذا السياق طبق أحد المعلمين الدراسة في مقطع فيديو أثار الإعجاب والتقدير، إذ وقف المعلم على باب الفصل وبادل طلابه التحية قبل بدء الحصة الدراسية ووصف الدكتور سليمان السنيدي مدرب في الإشراف التربوي ودكتوراه في مناهج وطرق تدريس التجربة بالروعة والسعادة.

‏وكتب مغردًا من حسابه بتويتر "بالأمس جاءت دراسة تقول: تحية التلاميذ عند باب الفصل تزيد المشاركة بنسبة ٢٠ ٪ وتقلص التخريب ٩ ٪ واليوم وجدنا تنفيذًا في بيئتنا بمنتهى الجمال".

فيما رأى أحد المتابعين على تويتر في تعليقه على الدراسة أن "التحية من صفات المسلم قبل الآخرين ولله الحمد على نعمة الإسلام والسنة، مشيرًا إلى أن تواصل المعلم والقرب من طلابه والمرح البسيط معهم والابتسامة معهم من أخلاق النبوة".