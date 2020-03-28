سلطنة عُمان .. 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 152 حالة

"الصحة": 8 حالات مخالطة ومثلها مرتبطة بالسفر و5 "تقصٍ"

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين.

وقالت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية: (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) حالات مرتبطة بالسفر، وتخضع (٥) حالات للتقصّي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ١٥٢ حالة.