في زيادة يومية.. مصر تسجل 745 إصابة بكورونا و21 وفاة

إجمالي حالات الوفيات بلغ 680 حالة والشفاء وصلت 3994 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس ووفاة 21 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.