بالصور.. حريق يلتهم مجمعاً للمواد الكهربائية بعزيزية جدة

طواقم الدفاع المدني تعمل على إخماده

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، حادث حريق في مجمع لبيع المواد الكهربائية بحي العزيزية في المحافظة.

وقال ‏الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن "عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً في تمام الساعة 15:15 عن اندلاع حريق في عدد من المحلات بمجمع مخصص لبيع المواد الكهربائية بحي العزيزية" .

‏وأضاف: "على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث، وتم حصر الحريق في منطقة الاشتعال ومنعه من الانتقال لمواقع أخرى"، مشيراً إلى أن الفرق لا زالت تعمل على إخماد الحريق.

حريق الدفاع المدني جدة

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14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 05:57 PM

طواقم الدفاع المدني تعمل على إخماده

بالصور.. حريق يلتهم مجمعاً للمواد الكهربائية بعزيزية جدة

عبدالله الراجحي

جدة

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باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، حادث حريق في مجمع لبيع المواد الكهربائية بحي العزيزية في المحافظة.

وقال ‏الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن "عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً في تمام الساعة 15:15 عن اندلاع حريق في عدد من المحلات بمجمع مخصص لبيع المواد الكهربائية بحي العزيزية" .

‏وأضاف: "على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث، وتم حصر الحريق في منطقة الاشتعال ومنعه من الانتقال لمواقع أخرى"، مشيراً إلى أن الفرق لا زالت تعمل على إخماد الحريق.

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