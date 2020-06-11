جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

بزيادة قاربت 94% عن العام الماضي

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وبلغت البرامج المعلنة 56 برنامجًا في الدراسات العليا مقدَّمة من عشر كليات، على النحو الآتي: ستة برامج في الدكتوراه، و47 برنامجًا في الماجستير، وثلاثة برامج في الدبلوم.

وتمت عملية القبول في تلك البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحقّقة للعدالة في الترشيح للقبول.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وجّه باستحداث برامج دراسات عليا تخصصية وبينية، وفق ما يتطلبه سوق العمل، كما وجه بتطوير شامل لجميع برامج الدراسات العليا الحالية، وتوسيع نطاق مساراتها لاستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وبيّن أنه وفي ضوء ذلك التحول التوسعي في مجال الدراسات العليا، بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات (4065)، تم قبول (1109) متقدمين ومتقدمات، بلغت نسبة الذكور 42.7% بعدد 473 متقدمًا، ونسبة الإناث 57.3% بعدد 636 متقدمة، وبنسبة 97% للسعوديين، وبطاقة استيعابية قاربت ضعف عدد المقبولين في العام الماضي.

ودعا الدكتور الحمام جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح عبر بوابة القبول الإلكترونية التالية:

https://services.kfu.edu.sa/Admission

وبيّن أنه التزامًا من الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تأجيل نتائج القبول؛ فسوف يتم في حال الترشح للقبول استكمال المطابقة إلكترونيًّا من خلال الضغط على أيقونة تأكيد القبول والإقرار بالأخذ بالتعليمات المطلوبة، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م.

وأشار إلى أن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.