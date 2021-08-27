الأحساء..استئناف حلقات "زيد بن حارثة" القرآنية بعد غد والتسجيل هنا

برامج حفظ ومراجعة وتصحيح تلاوة وتلقين موزعة على الصلوات الـ5

أعلنت حلقات زيد بن حارثة -رضي الله عنه- بجامع المقهوي في حي محاسن بالأحساء، عن استئناف حلقاتها القرآنية "عن بُعد" للعام الدراسي 1443هـ؛ وذلك في يوم الأحد القادم 21/ 1/ 1443هـ.

هذا وستكون برامج الحلقة هي: الحفظ، والمراجعة، وتصحيح التلاوة، والتلقين، على فترات موزعة على الصلوات الخمس؛ حيث ستكون فجراً من الخامسة صباحاً وحتى السادسة صباحاً، وظهراً من الساعة الواحدة وحتى الثانية، وعصراً من الساعة الرابعة وحتى الخامسة، أما المغرب فستكون كامل الفترة ما بين الصلاتين، والعشاء من الساعة الثامنة وحتى التاسعة.

ويمكن التسجيل في الحلقات عبر الرابط: "https://forms.gle/V6MpGAVbR4HYfXMt6" ، أو عبر الجوال رقم: (0502244094).