المملكة تستقبل أولى رحلات موسم الحج لهذا العام.. غدًا

عبر مطاريْ جدة والمدينة المنورة ووفق خطة تستمر 75 يومًا

أوضحت هيئة الطيران المدني، أن المملكة تستقبل غدًا أولى رحلات موسم الحج لهذا العام.

وقالت عبر حسابها في "تويتر" عبر مطاري جدة والمدينة المنورة ووفق خطة تشغيلية تستمر لمدة 75 يومًا، غدًا، المملكة تستقبل أولى رحلات موسم الحج لهذا العام.