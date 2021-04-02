زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرقي تايوان

لم ترِدْ أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، المنطقة الواقعة قبالة سواحل جنوب شرقي تايوان.

وأفاد مكتب الأرصاد المركزي في تايوان أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 50ر1 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) يقع في البحر، على بعد حوالي 2ر29 كيلومترًا جنوب غربي مقاطعة تايتونج، وعلى عمق 24.1 كيلومتراً.

ولم ترِدْ أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.