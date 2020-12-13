متحدث "الصحة" عن اللقاح: مرّ بإجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من مأمونيته وفعاليته

قال: أخذ اللقاحات يسهم بإذن الله في حفظ الحياة وحماية المجتمعات والمحافظة على الصحة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن العالم لا يزال يشهد رصداً لفيروس #كورونا، وبعض الدول عاد لها النشاط بما يسمى بالموجة الثانية، مؤكداً أن المملكة ضمن الدول التي تشهد انحساراً وتراجع الحالات المصابة بـ #كورونا، والمؤشرات تسجل إيجابية من حيث عدد الحالات الحرجة.

وأضاف خلال الإيجاز المشترك حول مستجدات فيروس كورونا، والحديث عن اللقاحات في المملكة وتسجيلها، والآلية التي اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء: كثير من البشائر في التقارير المتعلقة بلقاحات فيروس #كورونا، ونذكّر بأن العالم يتعامل مع هذا الشأن بالكثير من العزيمة والأمل، ولا يوجد أي تنازلات أو مجاملات في هذا الصدد.

وتابع: الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد اللقاح، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها #هيئة_الغذاء_والدواء السعودية في اعتماد اللقاح، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

وأضاف متحدث "الصحة": الهيئة لديها إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها وأخذ اللقاحات يسهم بإذن الله في حفظ الحياة وحماية المجتمعات، والمحافظة على الصحة العامة.

وتابع: نأمل مواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعار قيمة هذه اللقاحات.

وقال "العبدالعالي": نقدّر أن يمر أفراد المجتمع في هذه المرحلة بشيء من المخاوف والتساؤلات حول فاعلية وأمان اللقاحات، وفي نفس الوقت نذكر الجميع بأن الجهات الرسمية بمنصاتها وحساباتها الرسمية هدفها صحة الجميع وأول من يتواصل لتفنيد أي مغالطات أو شائعات.