السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي اقتصاد بلادهم من جائحة كورونا

كشف استطلاع جديد أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية عالميًّا من بين الدول الأكثر تفاؤلًا بشأن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا "كوفيد - 19".

ووفقًا لصحيفة "بزنس تودي" المهتمة بالشؤون الاقتصادية عالميًّا" فإن الاستطلاع الذي أجرته شركة ابوسوس العالمية كشف أن 7% فقط من المواطنين حول العالم يعتقدون أن اقتصاد بلادهم قد تعافى بالفعل.

وأشار التقرير إلى إن 83% من الصينيين يعتقدون أن بلادهم تعافت اقتصاديًّا من جائحة كورونا بالفعل، أو أنها في طريقها للتعافي بشكل تام خلال عام واحد، مقابل 63% من السعوديين و38% من الهنود و38% من الأمريكيين.

ووفقًا للاستطلاع: فإن توفر الوظائف وفتح الأعمال التجارية الجديدة وزيادة السياحة هي العلامات الثلاث الأولى للانتعاش الاقتصادي، تليها البنية التحتية والتغيرات الاجتماعية.