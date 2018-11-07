شاهد .. اعتقلوا والده المريض المُسِن .. مواطن قطري يستغيث من ظلم "الحمدين" .. وهكذا علّق "ابن سحيم"

قال موجهاً رسالته للشعب: "إذا اليوم ما وقفتم لن يقف معكم أحد إذا صار لكم مصيبة"

تداول المغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن قطري يستغيث من ظلم وعدوان النظام القطري، الذي قام باعتقال والده المريض المُسِن، متجرداً من إنسانيته ومروءته.

وفي المقطع المتداول، يظهر المواطن القطري راشد بن سالم المري؛ وهو يستغيث بالشعب القطري لرفع الضرر الذي أوقعه عليه عبدالله بن ناصر؛ رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، باعتقال والده المُسِن صاحب الـ 70 عاماً، الذي يعاني أمراض الضغط والسكري؛ لإجباره على العودة إلى الدوحة.

واستغرب "المري"؛ ادعاء قطر الديمقراطية وحقوق الإنسان للأجانب والمرتزقة، في حين يعاني المواطنون من الظلم والعدوان.. وقال المواطن المغلوب على أمره موجهاً رسالته للشعب القطري: "إذا اليوم ما وقفتم لن يقف معكم أحد إذا صار لكم مصيبة".

وعلّق عضو الأسرة الحاكمة والمعارض القطري سلطان بن سحيم؛ على مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلاً: "هكذا نظام الحمدين، يقمع شعبنا، ويظلم مواطنينا، ويسجن أهلنا، ثم يخرج ليظهر نفسه وكأنه الحمل الوديع. يظن أنه يخدع الناس وهو مكشوف على رؤوس الأشهاد".