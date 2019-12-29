تتطابق انطلاقتها وختامها إلا بالشرقية .. هذه الحالة تسيطر على أجواء 8 مناطق

وفق ثمانية تنبيهات أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد خلال الساعات الماضية

ينتظر أن تسيطر حالة مناخية على أجواء 8 مناطق، اليوم الأحد، وفق 8 تنبيهات أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد خلال الساعات الماضية؛ حيث تنطلق الحالة بكل المناطق الثماني في التاسعة صباح اليوم وتستمر للسابعة مساءً؛ باستثناء منطقة واحدة تسبقهم بساعة.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم بالحناكية والمهد.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بحفر الباطن وقرية العليا.

عسير

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم ببيشة وتثليث.

حائل

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.