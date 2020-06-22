الكويت: شفاء 530 حالة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين بلغ 31770

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31770 حالة.

وأكدت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

1

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 01:27 PM

إجمالي عدد المتعافين بلغ 31770

الكويت: شفاء 530 حالة من كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 335

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31770 حالة.

وأكدت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الكويت فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020