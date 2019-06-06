"قطان": نأمل أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم وشملهم

أكد أن قيادة السعودية وشعبها سيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره

أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية متأملاً أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفًا واحدًا في وجه كل من لا يريد خيرًا بالسودان.

وفي حديثه عبر تغريدات على منصة تويتر بدأ قائلاً : أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأهلنا وإخواننا الشعب السوداني الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة، وسائلاً المولى عز وجل، أن يحفظ السودان وشعبه الكريم من كل مكروه.

وتابع: إن قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان، حتى يستعيد أمنه واستقراره، وندعو الأشقاء في السودان، بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار، وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.

وزاد: نؤكد أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية ونأمل أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفًا واحدًا في وجه كل من لا يريد خيرًا بالسودان.

وأضاف: إن استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.