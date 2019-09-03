"بلدية الدرب" تنفذ مشاريع تنموية وتطويرية بتكلفة 40 مليون ريال

خلال العام المنقضي بقطاعات الطرق والترفيه والخدمات والمرافق العامة

نفذت بلدية محافظة الدرب بالتنسيق مع المجلس البلدي، عدداً من المشاريع التطويرية والترفيهية الهامة خلال العام ١٤٤٠هـ، بتكلفة مالية بلغت أكثر من 40 مليون ريال؛ لدفع عجلة التنمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتطويرية بدعم واهتمام من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه ومتابعة من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وكذلك متابعة محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، لتحقيق مشاريع استراتيجية وتنموية في قطاع الطرق والترفيه والخدمات والمباني والمرافق العامة بخطى مدروسة.

ولفت خرمي إلى أن تلك المشاريع تتمثل في إنشاء مشاريع في المحافظة ومراكزها وقراها، تكمن في سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة تتجاوز ١٨ مليون ريال وإنشاء مباني ومرافق بلدية تمثلت في مبنى مجلس بلدي وصالة رياضية ومقبرة نموذجية وصالة عزاء بقيمة تتجاوز 11 مليون ريال، وإنشاء 5 ملاعب مزودة بساحات وممرات في كل من القائم الأسفل ومركز عتود وريم ورملان والدرب القديم، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال، كما شملت المشاريع إنشاء مشروع بوادي عتود، أحد أهم الأودية بالمحافظة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، حيث يتم عمل حماية خرسانية وعبارات بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال.

وأضاف خرمي أنه جاري إنشاء منتزه عام، كمرحلة أولى شرق المحافظة بأكثر من 8 ملايين ريال، وتم إعادة تأهيل جميع الحدائق والمسطحات الخضراء والشواطئ بالمحافظة، استعداداً لموسم الربيع.

وختم بقوله، تتجسد تلك المشاريع في اهتمام بلدية الدرب والمجلس البلدي بالتنمية وحرصاً منها لتحقيق نقلة نوعية بالمحافظة.