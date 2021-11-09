أكثر من 700 أسرة تحتفي بـ"اليوم العالمي للاحتضان" بالمملكة

"الوداد الخيرية": تجاوز طلبات الاحتضان أكثر من 11 ألفًا

تعيش أكثر من 700 أسرة سعودية محتضنة حالة من الفرح والسعادة في "اليوم العالمي للاحتضان"؛ إذ تمكنت تلك الأسر على مدى السنوات الماضية من احتضان أطفال أيتام من فاقدي الرعاية الوالدية عبر جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، وهي الجهة الوحيدة المخولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتولي هذه المسؤولية على مستوى المملكة.

وأوضح مدير عام جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الإقبال الكبير الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية، والذي تجاوز 11800 أسرة مُتقدمة؛ يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه ديننا وحضّ عليه، وخاصة فيما يتعلق باليتيم ورعايته والإحسان إليه، وأن المجتمع السعودي يتميز بحب الخير وتقديم الرعاية والعناية والاهتمام بالمحتاجين.

وأشار إلى أن هذا الإقبال يحتّم على جمعية الوداد كذلك بذل المزيد من الجهد والعمل والتميز لتقديم أفضل الخدمات لرعاية الأيتام وإسنادهم إلى أسر تغمرهم بالحب.

وقال "النعمي": إن اختيار الأسر المحتضنة يتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة؛ حيث تتلقى الجمعية طلبات الاحتضان من الأسر عبر البوابة الإلكترونية، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة للاحتضان وتحقيقها لشرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

إضافة إلى التأكد من سلامتها صحياً، ومناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية مما يساهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطاً شرعياً.

يذكر أن "الوداد لرعاية الأيتام" هي أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي الرعاية الوالدية وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال مجهولي الأبوين وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق معايير وشروط معتمدة تحقق مصلحة اليتيم.