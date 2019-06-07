عقب تصريحات الفالح.. النفط يقفز 2%

العقود الآجلة لبرنت بلغت 63.02 دولارًا

قفزت أسعار النفط ما يزيد على 2% يوم الجمعة؛ لتُواصل الارتفاع من أدنى مستوى في خمسة أشهر، بلغته هذا الأسبوع، في ظل مؤشرات على أن "أوبك" ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.

ووفق "رويترز"؛ فبحلول الساعة 7:57 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.35 دولار إلى 63.02 دولارًا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار إلى 53.69 دولارًا للبرميل.

ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس صوب تحقيق أقوى ارتفاع يومي منذ أواخر أبريل نيسان.

وارتفعت أسعار النفط، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر للقطاع في سان بطرسبرج بروسيا: إن سعر 60 دولارًا منخفض للغاية لتشجيع الاستثمار في الصناعة.

وأضاف أنه لا يريد تعزيز الإنتاج السعودي لتعويض انخفاض أسعار النفط، وأن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014- 2015 ببساطة غير مقبول.

وينتهي أجل اتفاق أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علاوة على منتجين آخرين من بينهم روسيا، لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًّا في نهاية الشهر الجاري.