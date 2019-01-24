فيديو لحظات مرعبة.. راكب يحاول السيطرة على سيارة "أوبر" بدل السائق

كان تحت تأثير الخمر

التُقط فيديو من كاميرا لوحة قيادة سيارة، يُظهر لحظة محاولة راكبٍ السيطرةَ على عجلة القيادة من سائق "أوبر"، وتسبّب الرجل في انحراف المركبة عبر حارتين في طريق سريع.

ويتساءل تقرير على شبكة "CNN" الأمريكية، ماذا تفعل في هذه الحالة؟

يقول السائق داكس كاسترو: إنه كان يقود سيارة "أوبر" على أحد الطرق السريعة بمدينة سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، ويبدو أن راكباً كان تحت تأثير الخمر؛ حيث أمسك الراكب فجأة بعجلة القيادة، وظل الراكب يقول: "سنصطدم.. سنصطدم".

ويضيف السائق: حاولتُ بعدها كل ما في وسعي كي لا نصطدم، لا أعرف كيف نجونا من التعرض لحادث.

وقال السائق: إن السيارة انحرفت عبر حارتين على الطريق السريع، وبعدها اتصل بالشرطة فور توقفهم، وسيواجه الراكب تهماً.