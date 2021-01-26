إيطاليا تسجل 8561 إصابة جديدة بكورونا و420 حالة وفاة

إجمالي الإصابات تجاوز 2,475,000 والوفيات 85881 شخصًا

سجلت إيطاليا 8561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و420 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,475,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 85881 حالةً.