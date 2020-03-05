خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

كما بحث معه مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب

2

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 01:31 PM

كما بحث معه مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

خادم الحرمين يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,540

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020