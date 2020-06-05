المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

تحديثات "الصحة" تُظهر تسجيل 1651 حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

4

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 03:50 PM

تحديثات "الصحة" تُظهر تسجيل 1651 حالة شفاء جديدة

المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

0 6,363

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020