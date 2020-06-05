المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

تحديثات "الصحة" تُظهر تسجيل 1651 حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.