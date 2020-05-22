وسط إجراءات وقائية.. أداء آخر صلاة جمعة في رمضان بالحرم

مواصلة أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمواد صديقة للبيئة

أدت جموع المصلين اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام في أجواء تسودها الطمأنينة والروحانية، رافعين أكفّ الضراعة لله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار؛ سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يمنّ عليهم بالمغفرة والعتق من النار، وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في كل مكان، وأن يُعيد عليهم رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

وواصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمواد صديقة للبيئة، خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام، وتعمل عن بُعد بدقة عالية.

وعبر بوابات التعقيم الذاتية عند مدخل أبواب المسجد الحرام؛ يتم تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بُعد ستة أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة تُمَكّن من قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت، وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة.

وتتضمن البوابة وحدة تخزين المادة المطهرة، وكاميرات المراقبة الحرارية، وشاشات المراقبة الذكية.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء الصلاة؛ تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد التباعد بين الأفراد.

وقامت الرئاسة ببث خطبة صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين عبر منصة "منارة الحرمين" بعدة لغات.