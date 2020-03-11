بعيداً عن أضواء المدينة .. شاهد النجوم متناثرة تتلألأ في سماء الوجه

خلال تتبع نجم الشمال في ظاهرة تحدث في أول الشهر الهجري وآخره

تصوير: محمد الشريف :بعيداً عن أضواء المدينة الساطعة، التقطت عدسة "واس" ومن مواقع متباينة بمحافظة الوجه صوراً للتضاريس "الساحل، الصحراء، الوادي" مع مشاهد لحركة مسارات النجوم باتجاه نجم الشمال.

وأظهرت اللقطات جمال السماء ليلاً, والنجوم متناثرة تملأ الكون بضيائها خلال تتبع نجم الشمال والنجوم الأخرى من حوله، في ظاهرة لا تحدث إلا في أول الشهر الهجري وآخره.