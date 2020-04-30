الإمارات: تسجيل 552 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 12.481 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 12.481حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 105 حالات.

وأشارت إلى شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجدوتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 2.429حالة.