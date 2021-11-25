تجارب مثيرة لسيارات الـ"فورمولا1" بمركز زوار حلبة كورنيش جدة

بدأ مركز الزوار بحلبة كورنيش جدة للفورمولا ١ - التي تستضيف خلال المدة من ٣ إلى ٥ من ديسمبر المقبل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١- في تقديم خدماته لجميع المهتمين بعالم الفورمولا1، من أهالي وزوار جدة التي تشهد إقبالاً متزيداً مع اقتراب انطلاق الحدث الرياضي الأضخم في عالم السيارات.

ويقدم المركز -الذي افتتحه الأمير خالد بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس شركة المحركات السعودية نهاية الأسبوع الماضي- نبذة عن تاريخ الفورمولا١ وشرح مكونات سياراتها, كما يتيح للزوار بتجربة مثيرة في سباق السيارات ومنافسات الفورمولا ١ من خلال نموذج محاكاة للسباقات.

كما يتيح المركز للزوار والمهتمين بعالم الفورمولا 1 مشاهدة بدلة وقفازات السباق الخاصة بالهولندي ماكس فيرستابين، والبدلة والقفازات الخاصة بالبريطاني لويس هاميلتون، ويمكن لزوار المعرض حجز تذاكرهم مباشرة من خلال المركز، وشراء أشهر منتجات الفومولا1، والاطلاع على جدول الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

وعلى صعيد سباق الفومولا1 لعام 2021م تحتدم المنافسة على اللقب هذا الموسم بين لويس هاميلتون وماكس فيرستابن، مما يزيد من أهمية سباق جائزة السعودية الكبرى المقام على حلبة كورنيش جدة، المليئة بالتحديات التي يعشقها السائقين كونها الحلبة الأسرع في العالم، مما قد يشكل لحظة فاصلة في حسم اللقب قبل الجولة الختامية.