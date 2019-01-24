قطاع الكليات والمعاهد بينبع الصناعية: مسموح للطالبات بالخروج دون قيود وفي أي وقت

أسوة بالمطبق في عدد من الجامعات ووجودها بالكلية مقرون بالجدول الدراسي

أصدر قطاع الكليات والمعاهد بينبع الصناعية، ممثلة بكلية ينبع الجامعية للطالبات، قراراً بالسماح للطالبات بالخروج دون قيود وفي أي وقت بعد انتهاء محاضراتهن، وذلك حرصاً على تيسير أمور الطالبات وأولياء الأمور، وأسوة بما هو مطبق في عدد من الجامعات السعودية.

وقال "القطاع" في تغريدة له في "تويتر": "من منطلق التيسير على الطالبات وأولياء أمورهن، وأسوة بما هو مطبق في عدد من الجامعات السعودية؛ تم اعتماد أن يكون وجود الطالبات بالكلية مقروناً فقط بالجدول الدراسي"، مشيرة إلى أنه متى ما انتهت محاضرات الطالبات يسمح لهن بالخروج دون قيود، وفي أي وقت.