من الحاجة للاكتفاء.. "بر الشرائع" و"إحسان" تدعمان مريض السرطان بعربة طعام متنقلة

"الحميضي" عمره 52 عامًا وأجرى 6 عمليات جراحية ويعول 6 أفراد من أسرته

"نقل الأُسَر من دائرة الحاجة إلى منتهى الاكتفاء".. هذا الشعار الذي انتهجته جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عندما فتحت أبواب التبرعات لدعم الأُسر المنتجة، وبفضل الله اكتمل المبلغ المطلوب بمساهمة جمعية إحسان ومن أهل الخير بتكلفة 40 ألف ريال، وذلك خلال مدة وجيزة، وهو الأمر الذي أثمر نجاح العديد من هذه البرامج الداعمة لتلك الأسر المنتجة.

وتفصيلاً، سلَّمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة مشروع "فود ترك" للمواطن سامي الحميضي الذي يعول 6 أفراد من أسرته، وذلك في مقر الجمعية بحضور مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، والدكتور ماجد الزهراني نائب رئيس الإدارة، بعد تجهيزه بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ ليبدأ مرحلة الاكتفاء.

وقال المواطن سامي الحميضي البالغ من العمر 52 عامًا إنه كان موظفًا على وظيفة مستخدم في صحة مكة المكرمة لمدة 19 عامًا، وتعرَّض لمرض سرطان وراثي في القولون والمعدة؛ نتج منه أن أجرى 6 عمليات جراحية، واستأصل الأمعاء الغليظة، وما زال يتابع حالته الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، كما أن لديه ابنة تحمل هذا المرض، شفاها الله.

وتابع: "تقدمت لجمعية البر الخيرية بالشرائع على مشروع فود ترك، وبدورهم المجتمعي الإنساني خاطبوا منصة إحسان التي تفاعلت مع مشروعي، وبحمد لله تمت الموافقة على المشروع، وتم دعمي بمبلغ مالي حتى وصل إلى 40 ألف ريال، وتم تجهيز العربة المتنقلة لأكمل طريقي في مشروعي والاكتفاء الذاتي".

وقال "الحميضي": "أشكر القائمين على جمعية البر بالشرائع على جهودهم الخيرية، ومنصة (إحسان)، الذين وقفوا معي وساندوني، ولن أنسى وقفتهم معي، وكنت أطمح إلى أن أنفذ هذا المشروع، وبحمد لله تحقق حلمي بفتح باب رزق بجهودهم وأهل الخير والإحسان، وأقول جزاكم الله خيرًا، وكل من ساهم، والله يجعل ما بذلوه في ميزان حسناتهم، وأتمنى من كل شخص أن يتقدم على مشروع يراه أنه مصدر رزق يغنيه عن السؤال، وربي -بإذن الله- يعينه على مصاعب الحياة".

ومن ناحيته، قال مدير الجمعية بندر بن صالح سمارة: "إن سعادتي لا توصف بعد اكتمال المبلغ، وأثمِّن جهود كل من ساهم في افتتاح مشروع فود ترك للمواطن سامي الحميضي، أحد مستفيدي الجمعية، الذي يهدف لنقل الأسرة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء، وسيكون هذا المشروع باكورة لمشاريع خيرية قادمة. كما أشكر منصة إحسان التي لها دور كبير في مساهمتها ودعمها معنا في هذا المشروع الخيري". مضيفًا بأن الجمعية مستمرة -بإذن الله تعالى- في تنفيذ برامج نوعية مبتكرة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المستفيدة لدعم المشاريع الخيرية التي تساعد الأسر المحتاجة في الشرائع.