"آل الشيخ" يحثّ المصلين على الإجراءات الاحترازية: لنكن جميعًا على قدر المسؤولية

قال: ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور أوميكرون يتطلب منا المزيد من التعاون

حذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المصلين اليوم من ارتفاع منحنى إصابات كورونا بجانب ظهور المتحور أوميكرون؛ مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية.

وناشد آل الشيخ عبر حسابه في تويتر اليوم، الجميع بالتعاون في تطبيق كل الإجراءات التي تضمن -بعد توفيق الله- سلامة الجميع، وهي واجب شرعي ومسؤولية وطنية، لنكن جميعًا على قدر المسؤولية ولنعمل سويًّا لحماية الوطن من الوباء.

وقال الوزير في تغريدته: إخواني المصلين، إن ارتفاع منحنى إصابات #كورونا بجانب ظهور المتحور #أوميكرون يتطلب منا المزيد من التعاون في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن -بعد توفيق الله- سلامة الجميع وهي واجب شرعي ومسؤولية وطنية، لنكن جميعًا على قدر المسؤولية ولنعمل سويًّا لحماية الوطن من الوباء.

وكان "آل الشيخ" قد أصدر الخميس الماضي تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، يتضمن التأكيد على منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين على حث المصلين على التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبشكل خاص تطبيق التباعد ولبس الكمامة في المساجد؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك وفقًا لما يرد من الجهات المختصة.

وجاء التعميم عقب رصد التراخي والتقصير في تطبيق لبس الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي في بعض المساجد، كما وجه الوزير الفروع بتكثيف الجولات الرقابية والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ورفع تقارير دورية لمعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملحوظات.