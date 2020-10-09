"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران.. و"المدني" يحذر

تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.



ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.