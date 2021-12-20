إنفوجراف.. ضبط 572 ألف منتج إنارة مخالف في جولات طالت مستودعاتها

جهودٌ رقابية لوزارتي الصناعة والتجارة و"المواصفات" و"كفاءة" بـ3 مناطق

أظهرت نتائج الجولات الرقابية على مستودعات الإنارة للتأكد من التزامها بالمواصفـات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، 6 مخالفات متنوعة تم رصدها.

وشملت الجولات 3 مناطق في المملكة هي: المنطقة الوسطى 27 مستودعًا، المنطقة الشرقية 14 مستودعًا، منطقة مكة المكرمة 39 مستودعًا.. وكانت المستودعات المستهدفة 80 مستودعًا.

وفيما يخص المنتجات المضبوطة فبلغ عددها 572.187، والمستودعات المطابقة 75 مستودعًا مطابقًا؛ بينما عُثر على 5 مستودعات غير مطابقة.

وتمثلت المخالفات في: منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، أو منتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، أو منتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، وكذلك منتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليست مطبوعة، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة "مطموسة- ممزقة- غير واضحة"، وأخيرًا منتج إنارة يحمل بطاقة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع QR.

شارك في الجولات الرقابية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.