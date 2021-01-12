رئاسة شؤون الحرمين تنعي "ابن حنش الزهراني"

نعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الوكيل المساعد للشؤون المالية محمد بن حنش الزهراني، والذي وافته المنية يوم أمس الاثنين.

وتقدمت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باسمها واسم منسوبيها بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.