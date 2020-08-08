الصومال: انفجار يخلف 8 قتلى على الأقل و14 مصابًا

استهدف قاعدة عسكرية بمقديشو

قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، وأُصيب 14 آخرون، اليوم السبت، في انفجار هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قُرب ملعب رياضي.

ونقلت "رويترز" عن عبدالله محمد، وهو ضابط بالجيش برتبة رائد، أن الانفجار نُفِّذ بسيارة ملغومة في الأغلب.

الصومال

4

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 08:45 PM

استهدف قاعدة عسكرية بمقديشو

الصومال: انفجار يخلف 8 قتلى على الأقل و14 مصابًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 2,182

قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، وأُصيب 14 آخرون، اليوم السبت، في انفجار هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قُرب ملعب رياضي.

ونقلت "رويترز" عن عبدالله محمد، وهو ضابط بالجيش برتبة رائد، أن الانفجار نُفِّذ بسيارة ملغومة في الأغلب.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصومال

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020