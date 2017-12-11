اجتماع يحدد مصير "خليجي 23".. تأجيل أم انطلاقة في 22 ديسمبر؟

يحسم الاتحاد الخليجي لكرة القدم، في اجتماعه الاثنين، مصير النسخة الثالثة والعشرين من بطولة (خليجي 23) والمقررة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاستقرار على إعادة هذه النسخة إلى الكويت.



ويعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي للعبة اجتماعه، وينتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بهذه النسخة في ضوء نقلها إلى الكويت.



ويأتي في مقدمة هذه الأمور موعد إقامة هذه النسخة حيث كان مقرراً إقامتها خلال الفترة من 22 كانون الأول/ ديسمبر الحالي إلى الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، ولكن نقلها إلى الكويت قد يستدعي تعديل الموعد وترحيله لعدة أسابيع من أجل منح الفرصة الكافية للمنظمين في الكويت إلى اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة والجماهير وغيرها من شؤون التنظيم.

كما ينتظر أن يقرر المكتب التنفيذي في اجتماعه اليوم الموقف النهائي بشأن قرعة البطولة وما إذا كانت ستقام فعاليات هذه النسخة طبقاً للقرعة التي أجريت قبل أسابيع، ويرجح إجراء قرعة جديدة لهذه النسخة في ظل تغيير البلد المضيف.



وكانت القرعة أوقعت منتخبات قطر والبحرين واليمن والعراق في المجموعة الأولى والسعودية والإمارات وعمان والكويت في المجموعة الثانية.

