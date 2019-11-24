وزارة الخارجية: بفخر واعتزاز.. ممثل الوطن يحقق كأس آسيا

احتفل حساب وزارة الخارجية السعودية بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا.

وكتب الحساب مغرداً: "بفخر واعتزاز، كرة القدم السعودية تحقق إنجازاً دولياً بفوز ممثل المملكة العربية السعودية نادي الهلال بكأس دوري أبطال آسيا 2019".

وكان الهلال قد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.

وزارة الخارجية الهلال الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 07:12 PM

وزارة الخارجية: بفخر واعتزاز.. ممثل الوطن يحقق كأس آسيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل حساب وزارة الخارجية السعودية بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا.

وكتب الحساب مغرداً: "بفخر واعتزاز، كرة القدم السعودية تحقق إنجازاً دولياً بفوز ممثل المملكة العربية السعودية نادي الهلال بكأس دوري أبطال آسيا 2019".

وكان الهلال قد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.

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وزارة الخارجية الهلال الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

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